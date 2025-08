Juanlu-Napoli, CorSport: trattativa "congelata", il motivo riguarda un altro calciatore

Calciomercato Napoli - Uno degli obiettivi degli azzurri è quello di acquistare un alternativa a Giovanni Di Lorenzo sull'out di destra, così da dare al capitano qualche partita di riposo in una stagione che si annuncia estremamente lunga e stancante.

Il profilo in pole position sembrava essere quello di Juanlu Sanchez del Siviglia. La trattativa, come racconta il Corriere dello Sport, sembrava ai dettagli ma si è improvvisamente bloccata:

"Il Napoli disegna piani e strategie, non si ferma, frena e accelera, è un moto perpetuo. In freezer una serie di storie, una serie di nomi, congelati e scongelati al ritmo del rock: l'ala o l'esterno a tutta fascia; o entrambi. Poi una mezzala fisica e il terzino destro. Chi entra e chi esce. E chi potrebbe restare: è il caso di Alessandro Zanoli, finito al centro di un triangolo con Bologna e Udinese nel momento in cui Juanlu Sanchez, ventunenne terzino destro della Roja Under 21, era diventato un profilo caldissimo. Il tavolo delle trattative con il Siviglia, però, s'è gelato; soprattutto dopo l'inserimento del Wolverhampton: e le chance di Zanoli sono cresciute".