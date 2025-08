Calciomercato Napoli - Dopo Matteo Moretto rafforza la notizia dell'accordo tra il Napoli e l'Ipswich Town per la cessione di Jens Cajuste. Il centrocampista lascerà Napoli in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione degli inglesi in Premier League. Di seguito il suo post su X:

"Accordo verbale tra Ipswich Town e Napoli per Jens Cajuste.