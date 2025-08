Repubblica annuncia: pronti tre acquisti con la cessione di Raspadori! Jack apre all'Atlético Madrid

Ultimissime calciomercato Napoli - “Raspadori-Atletico Madrid, la cessione dell’attaccante per sbloccare tre acquisti”, titola così La Repubblica oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, pronti 3 acquisti con cessione Raspadori

Come si legge sul quotidiano, infatti, la cessione dell’attaccante cercato dalla squadra spagnola porterebbe un tesoretto sostanzioso da reinvestire considerando che Aurelio De Laurentiis chiede dai 35 milioni in su per l’italiano. Cifra che non ha spaventato affatto colchoneros che vantano una solidità economica e un budget importante.

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale oggi in edicola: