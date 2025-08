Brest, Roy: "Il Napoli ha preso un giocatore fantastico che farà la differenza! Lo scorso anno che ricordi con Conte, su De Bruyne...

Ultime notizie SSC Napoli - Eric Roy, allenatore del Brest, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino.

Un anno dopo: ci risiamo.

«Che ricordi bellissimi di quella gara. Stavolta ne approfitterò di più. Lo scorso anno fu bello incrociare Conte: mi avvicinò per omaggiarmi di una maglia e per farci i complimenti vista la qualificazione Champions. Fu un bel riconoscimento per tutti noi. Ma ci fu poco tempo per parlare, avrei voluto discutere di calcio con lui più a lungo e magari lo farò stasera».