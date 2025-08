Sky - Il Napoli può andare su Lookman in un caso! Se parte Raspadori cambiano i piani di mercato

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcuni aggiornamenti a proposito del calciomercato Napoli, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro:

“Il Napoli sta aspettando per Gutierrez. Esiste un interesse dell’Atletico Madrid per Raspadori: per lui il Napoli chiede 30+5 di bonus. Si aspettano novità perché se dovesse partire i piani potrebbero cambiare. Il Napoli ovviamente non si è mosso per Lookman, ma resta una suggestione o forse qualcosa di più. È possibile che il Napoli possa farsi sotto soprattutto considerato che risparmierà per Juanlu, visto che non lo prenderanno più e se arrivassero soldi per Raspadori. Il Napoli non si è ancora mosso per Lookman, questi sono pensieri di mercato”.