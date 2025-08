Oggi il Napoli affronterà il Brest in amichevole, il primo di tre match internazionali che faranno da preludio all'esordio in campionato contro il Sassuolo il prossimo 23 agosto. Intanto anche i gruppi organizzati di Curva A e B hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra di Conte: all'interno dello stadio Patini, a Castel di Sangro, è stato esposto uno striscione con sopra il simbolo dello scudetto e con scritto "Difendiamolo".