Repubblica - Gasperini-Napoli, niente fumata bianca: ieri ha fatto solo gli auguri ad ADL, resta all'Atalanta

Ultime notizie SSC Napoli - "Napoli chiama, Bergamo non risponde". Il presidente del Napoli aveva fatto all in su Gian Piero Gasperini, che però oggi incontra di nuovo Percassi e potrebbe accordarsi per la permanenza all'Atalanta. Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Aurelio De Laurentiis ha ricevuto ieri da Gian Piero Gasperini — come del resto dalla gran parte dei protagonisti del mondo del calcio — solamente gli auguri per il suo compleanno numero 75, che il presidente azzurro si augurava di festeggiare anche con l’ingaggio del nuovo allenatore. Il prescelto era il tecnico dell’Atalanta e ADL aveva incaricato il direttore sportivo Giovanni Manna di informare indirettamente pure i giocatori: «Nella prossima stagione ripartiremo con la difesa a tre». La fumata bianca non è però arrivata".

Gasperini-Napoli: fumata nera, resta all'Atalanta

Stando alle ultime notizie del quotidiano, per Gasperini si va verso la permanenza all'Atalanta, niente Napoli:

"Gasperini ha infatti incontrato ieri mattina il presidente dell’Atalanta Percassi e si è quasi convinto a rimanere a Bergamo, anche se le parti si sono aggiornate a oggi per trovare un accordo definitivo. Il tecnico di Grugliasco era (ed è) davvero tentato dal Napoli, ma la vittoria dell’Europa League l’ha piacevolmente travolto e ora le possibilità che vada via dalla Lombardia si sono bruscamente ridotte. De Laurentiis può offrirgli infatti in cambio soltanto un contratto triennale e l’ingrato incarico di ricostruire quasi dalle fondamenta la derelitta squadra azzurra, che salvo colpi di scena sarà impegnata invece soltanto in campionato e Coppa Italia. Niente a che vedere con le avvincenti sfide che attendono il Gasp con la conferma in nerazzurro, che sembra a un passo".