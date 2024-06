Serbia-Inghilterra, scontri tra ultras prima del match: il bollettino | VIDEO

Ultime calcio - Era dalle autorità tedesche vista come la partita a più alto rischio della prima fase di Euro 2024.

Serbia-Inghilterra gli scontri

Ed ecco registrati dei tafferugli in quel di Gelsenkirchen, in Germania, in occasione del match atteso tra Serbia e Inghilterra in programma questa sera (ore 21), valido per il gruppo C degli Europei 2024. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, degli hooligans avrebbero attaccato i tifosi della Nazionale dei Balcani a sorpresa, generando una rissa inaudita in pieno centro città. Sono volati mobili di un bar e bottiglie di vetro. Decisivo l'intervento di circa 50 agenti di polizia. Queste le immagini raccolte da Tuttosport.