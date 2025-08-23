Rabiot-Napoli, Sportitalia: contatto diretto con la madre-agente, affare complesso per il 'gioco' della donna

Calcio Mercato  
Mercato Napoli Rabiot le ultimissime sul possibile affare da Sportitalia

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla pista Rabiot-Napoli dall'esperto di trasferimenti di Sportitalia, Alfredo Pedullà tramite il proprio canale Youtube.

Rabiot-Napoli le ultimissime

Il Napoli ha avuto un contatto diretto con la madre-agente di Rabiot. Non è un’operazione semplice, perché ci sarà un gioco a rialzo e di commissioni, come tipico della donna. Attenzione al Milan nel caso in cui Musah andasse via. Rabiot vorrebbe tornare in Italia, e se il Napoli lo prendesse farebbe un salto di qualità. Attenzione sempre ad Elmas

Notizie Calcio Napoli
