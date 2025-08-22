L'accusa del colonnello Paglia: "Stadio Maradona vietato ai disabili! Manfredi non ha fatto niente"

Notizie  
Disabili allo stadio MaradonaDisabili allo stadio Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona resta ancora inaccessibile per i tifosi disabili. Nella passata stagione c'erano stati alcuni interventi, ma ad oggi la situazione non è cambiata. Al Corriere del Mezzogiorno la denuncia di Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo sportivo Paralimpico della difesa e medaglia al valor militare, che accusa il sindaco Manfredi e tutta l'amministrazione comunale:

"Ancora una volta la tifoseria «disabile» esclusa dallo Stadio Maradona di Napoli. Nonostante gli incontri interlocutori che ho personalmente avuto con il sindaco Manfredi e con l’amministrazione comunale, che avevano garantito una disponibilità economica per i lavori che consentisse ai tifosi portatori di handicap di vedere la partita allo Stadio, ancora oggi nulla è stato fatto

Fra pochissimo inizia il campionato e gli esclusi restano tali. Grazie Sindaco per aver disatteso le promesse e per aver riportato Napoli, città che amo, alla ribalta mediatica per considerare i disabili come ultimi. Grazie per aver fatto dell’inclusione solo uno spot propagandistico rendendo nei fatti Napoli una città incivile. Spero che al più presto si trovino accordi perché si costruisca uno Stadio accessibile a tutti senza limitazioni e che permetta ad ogni cittadino di essere uguale agli altri senza alcun tipo di distinzione».

Considerato che lo Sport è per tutti, unisce e non emargina, forse questo concetto per gli amministratori napoletani non è ancora chiaro».

