Ok del Napoli alla cessione di Cheddira: il PAOK insiste, ma lui preferisce Verona!

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi sul quotidiano Il Mattino tutti gli aggiornamenti sulle trattative in corso, a cominciare da quella per la cessione di Walid Cheddira. L'attaccante di proprietà del Napoli, che lo scorso anno ha giocato in prestito all'Espanyol, piace sia al PAOK Salonicco che all'Hellas Verona.

Proseguono le resistenze di Cheddira per il Paok. Che ieri è tornato a farsi sotto in serata con il Napoli. I dirigenti azzurri hanno aperto alla cessione già da tempo, il calciatore non ha dato un vero ok neppure al Verona che pure potrebbe essere alternativa concreta, preferendo la permanenza in Italia.