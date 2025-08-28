Corbo: "Napoli fortissimo ma a oggi c'è questo problema poco considerato"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ?NapoliMagazine.Com?, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Mercato in casa Napoli? E’ un mercato svolto con molta generosità da parte di De Laurentiis. Ha speso di più di quanto ha guadagnato. Se per esempio vediamo le due punte, sono costate sui 40 milioni, mentre Raspadori è stato venduto a 20 milioni. Probabilmente, ADL ha provato il gusto di vincere e non vuole badare a spese. E’ un Napoli molto importante, ma va sveltito nella manovra con l’acquisto di Hojlund. Io credo che gli azzurri riusciranno nell’obiettivo, già dalla prossima partita il Napoli sarà più veloce della sfida con il Sassuolo. Lobotka e Anguissa sono due giocatori straordinari, purtroppo il camerunense andrà a fare la Coppa d’Africa e serve un buon sostituto. Bisogna essere pronti e non perdere terreno.

Lucca? E’ un giocatore pagato 40 milioni, ha bisogno di tempo e bisogna dare tempo al Napoli per arrivare al top. Oggi mi sento di dire che il Napoli è la squadra che non si può battere. Nessuna squadra in Italia può dare tutto ciò che il Napoli ha dato.

Spinazzola vice Di Lorenzo? L'ex Roma ha una certa età. Non nascondo che gli azzurri sono fortissimi, ma l’età media è alta. Per questo dico che bisogna vincere subito. Finora Conte è stato accontentato, De Laurentiis ha imitato San Gennaro non dicendo mai di no all’allenatore. Elmas è un giocatore già collaudato sul piano ambientale ed è un jolly, Hojlund andava preso subito a inizio mercato e non aspettare la fatalità dell’infortunio di Lukaku. Per fortuna il Napoli può andare a prendere un giocatore solido che va ad attaccare la profondità. Meret e Milinkovic-Savic? I portieri non vanno alternati per me, ma Meret è insostituibile e non teme la concorrenza.

La nuova Champions? Ti dà la possibilità di guadagnare molti soldi all’inizio, il Napoli deve andare avanti per prendere una tra Supercoppa e Coppa Italia per mettere i conti a posto. De Laurentiis ha speso tanto e merita un risultato sul campo proporzionato a quanto ha speso. Polemiche per Italia-Israele? Lo sport unisce, non divide. Le squadre devono giocare e misurarsi nello sport come avveniva alle Olimpiadi in Grecia".