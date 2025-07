Calciomercato Napoli - Milinkovic Savic è arrivato a Napoli! Il portiere azzurro è sbarcato in serata in città dopo un volo proveniente Nizza e domani prenderà parte alla spedizione azzurra in ritiro a Castel di Sangro.



Subito foto con i tifosi presenti all’hotel Parker’s, con un baby tifoso che gli ha chiesto che numero di maglia avesse scelto, e il portiere ha svelato che indosserà il 32. Lo stesso dunque avuto nella sua lunga esperienza al Torino. Clicca su play per guardare il video: