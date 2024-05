Manna nuovo ds del Napoli, Gazzetta: c'è un motivo se la Juventus l'ha liberato in anticipo

Calciomercato SSC Napoli - L’alba di un nuovo Napoli è sorta ieri, quando in tarda mattinata Giovanni Manna ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno in abito scuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Manna nuovo ds del Napoli

Poco prima, era stata annunciata formalmente la separazione dalla Juventus:

"Il club bianconero, visti i buoni rapporti col Napoli, ha voluto agevolare il suo arrivo anticipato così da consentire a Manna di lavorare fin da subito alla ricostruzione. Ad accoglierlo c’era l’a.d. Chiavelli, uomo di fiducia di De Laurentiis. I due hanno avuto un lungo confronto in sede, con il nuovo ds che ha lasciato il centro sportivo verso le 20 per rientrare all’hotel dove alloggia"

