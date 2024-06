Anichebe difende Osimhen: "Ha sbagliato, ma l'intera federazione nigeriana è da sciogliere subito"

Lo sfogo di Victor Osimhen in diretta su Instagram non è passato di certo inosservato in Nigeria. Le parole di Victor contro il CT della Nazionale nigeriana hanno fatto il giro del web e adesso sono moltissimi gli opinionisti che si stanno scagliando contro l'attaccante del Napoli.

Più comprensivo nei confronti di Osimhen è stato Victor Anichebe, ex calciatore dell'Everton ed leggenda dello sport nigeriano: "Osimhen ha sbagliato a parlare pubblicamente in quel modo. Sono sicuro che adesso se n'è reso conto, ma nella foga del momento non è facile. Avrebbe potuto sfogarsi in privato, ma capisco che lui non voglia che venga infangata la sua immagine e venga messo in discussione il suo impegno in Nazionale. Detto questo, la federazione nigeriana è un disastro totale, priva di lungimiranza, afflitta dal nepotismo, senza alcuna idea di calcio. Come possiamo ottenere risultati sportivi quando manca una leadership? L'intera federazione va sciolta e ricostruita".