L'ultimo regalo di Giuntoli al Napoli, un anno dopo

Calciomercato Napoli, arriva 'l'ultimo regalo' di Cristiano Giuntoli al Napoli. Ovviamente indiretto e nato per fare principalmente a se stesso un dono. Tuttavia la sua posizione ha nettamente favorito che ci fosse la fumata bianca e un altro volto facesse il percorso inverso che l'ex Ds ha fatto un anno fa, ovvero partendo da Torino e in direzione Vesuvio.

Non parliamo di un calciatore sebbene non manchino delle indiscrezioni anche per presunti calciatori bianconeri che potrebbero sbarcare in azzurro, ma il riferimento è a un dirigente: Giovanni Manna, prossimo dall'essere il nuovo direttore sportivo.

Calciomercato Napoli, assist di Giuntoli a De Laurentiis

Giuntoli ha infatti 'spinto' per tale operazione. O comunque non si è opposto. Il motivo? Per avere i suoi fedelissimi Stefanelli e Pompilio, rimasti in terra partenopea quest'anno in attesa di raggiungerlo a fine stagione, così da fare una sorta di 'scambio di figure dirigenziali'.

Giuntoli ha così favorito, appunto indirettamente, che Manna diventasse azzurro. A prescindere un'occasione importante per il dirigente della Next gen juventina, un passo in avanti per la sua carriera. Ma chissà come sarebbe andata se la società avesse mostrato a Manna la piena e totale fiducia lusingandolo e respingendo la corte napoletana.

Se Giuntoli avrà davvero fatto un regalo alla piazza partenopea e in particolare ad Aurelio De Laurentiis, lo staremo a vedere. Sono diversi i dubbi soprattutto dopo un'annata del genere: il direttore sportivo si rivelerà troppo giovane e inesperto per tale arduo compito o sarà l'ennesima scommessa vinta di ADL? Ai posteri l'ardua sentenza.