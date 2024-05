Sportitalia - Pioggia di offerte per Sarri, sondaggio Benfica e pressing Siviglia

E' arrivata un'altra proposta per Maurizio Sarri attualmente libero dopo l'uscita dalla Lazio. Lo svela Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito:

Nuova squadra Sarri: da dove può ripartire il mister

Maurizio Sarri ha vissuto difficilissimi momenti personali, coincisi con due gravissimi lutti, e vuole scegliere con calma il suo futuro. Dopo aver detto no al NottinghamForest, che gli aveva chiesto di subentrare in corsa, ci sono stati contatti non approfonditi in Premier (WestHam e Newcastle), Liga (Siviglia) e Ligue1 (OlympiqueMarsiglia), anche un sondaggio del Benfica. In passato qualche sirena turca, il Besiktas in modo particolare, senza grandi sbocchi.

La novità delle ultime ore è che il Siviglia sta spingendo per incontrare Sarri o chi lo rappresenta: possibile anche un vertice nei prossimi giorni, ma senza la necessità del diretto interessato di dover dare subito una risposta.

La Liga è un campionato che è sempre piaciuto all’allenatore toscano, ma potrebbero emergere altre piste nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Ci sono situazioni in Serie A (Milan compreso) ancora da chiarire, per questo motivo Sarri vuole attendere.