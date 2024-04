Calciomercato, il Milan si fionda su un obiettivo del Napoli

Calciomercato Milan, per la difesa il quotidiano TuttoSport indica il nome di Alessandro Buongiorno come il sogno di mercato rossonero per la difesa. Sul calciatore del Torino c'è anche il forte interesse dell'Inter ma ci sono soprattutto richieste importanti da parte di Urbano Cairo.



Era stato sondato anche a gennaio. In inverno altri due profili che erano stati avanzati rispondevano ai nomi di Lilian Brassier (Brest) e Maxence Lacroix (Wolfsburg). A questi si aggiunge anche un vecchio pallino come Jean-Clair Todibo, in forza al Nizza.