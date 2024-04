Kiss Kiss Napoli - Sondaggio esplorativo preventivo di De Laurentiis con Allegri, la risposta dell'allenatore della Juventus

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Nuovo allenatore Napoli? De Laurentiis fa dei sondaggi esplorativi preventivi, tra i nomi c’è anche quello di Massimiliano Allegri: complice il rapporto che hanno, complice Giovanni Manna in arrivo, è chiaro che De Laurentiis si sia informato sulla situazione di Allegri, per capire cosa può accadere.

a questo sondaggio, da questa chiacchierata tra De Laurentiis e Manna con Allegri: il presidente ha colto che la posizione del bianconero non è più solida, così come il rapporto con Giuntoli.

Come gli è stato risposto? Che ha un anno di contratto, che sarebbe contento di rimanere alla guida della Juventus, ma nel caso il club bianconero decidesse di non proseguire il rapporto, Allegri in qualche modo penserebbe di restare fermo un anno".