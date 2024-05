Kiss Kiss Napoli - Conte non è una seconda scelta del Napoli, fatta una richiesta sullo staff: spunta un nome

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte non è una seconda scelta del Napoli, il club è in condizione di chiudere l’accordo se vuole, anzi si è parlato anche dello staff e c'è un ok di Conte: sono state fatte delle richieste dal Napoli, Conte ama lavorare con tre preparatori ma al momento l'unico dello staff sarebbe Coratti, e avrebbe dato il benestare per Francesco Sinatti che rimarrebbe a lavorare nel Napoli. A chi dice che la pista è tramontata rispondo di avere pazienza.

Gasperini ha chiesto ad Antonio Percassi che all'incontro siano solo loro due: si diranno ciò che dovranno dire, Gasperini ascolterà i programmi dell'Atalanta e valuterà poi la risposta da dare oggi al Napoli. Ha apprezzato molto la chiarezza unica di Giovanni Manna"