Sportitalia - Il Napoli accelera per evitare inserimenti su Hojlund: ieri nuovo tentativo Milan. Azzurri in pole anche su un altro nome

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti in merito a due trattative che il Napoli sta portando in avanti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di Sportitalia al suo canale YouTube.
Ecco cosa ha dichiarato Alfredo pedullà su Hojlund ed Elmas al Napoli:
“Ieri c’è stato un nuovo tentativo del Milan per Hojlund, ma allo stesso tempo vi dico che il Napoli sta cercando di portarsi in avanti per evitare degli inserimenti. Il Napoli continua a lavorare molto anche per Elmas, gli azzurri sono avanti sul macedone”.