Hojlund-Napoli, Romano: "Ecco il vero valore della clausola rescissoria, ma c'è un'altra novità"

Calcio Mercato  
HojlundHojlund

Hojlund-Napoli, retroscena clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund è stato l'ultimo colpo di mercato del Napoli nella sessione estiva. Il centravanti danese è arrivato dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto

Hojlund Napoli le cifre della clausola

A fare il punto dell'operazione Hojlund, tra cifre e dettagli, è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Ricordo le condizioni: 6 milioni di euro per il prestito, 44 di diritto di riscatto che può diventare obbligo. Il contratto di è già fatto in caso di obbligo di riscatto o diritto attivato nell’estate 2026, quindi è tutto già accordato per l'operazione futura anche del 2026.

E c'è questa clausola rescissoria, l'ho confermata, ma volevo spiegare un po' i dettagli. A me risulta che la clausola rescissoria di Hojlund sia da 85 milioni di euro. 

Vi aggiungo un dettaglio, a me risulta che questa clausola sia pagabile in 3 anni, quindi praticamente 28,3 milioni di euro all'anno per 3 anni, non attivabile nel 2026

Quindi il Napoli avrà certamente la possibilità di godersi Hojlund quest'anno e il prossimo, chiaramente se lo vorrà. E poi dal 2027 entrerà in vigore questa clausola da 85 milioni di euro per l'ex attaccante di Atalanta e Manchester United con una clausola che è stata proprio scritta nel contratto, quindi la clausola è garantita. 

Non è un gentleman agreement, non è un accordo privato, è parte del contratto e quindi ci sarà questa possibilità però dal 2027”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top