Gutierrez-Napoli, l'accordo col Girona è vicino: cifre e dettagli dell’affare

Ultime calcio Napoli - Miguel Gutiérrez è giocatore più chiacchierato per il Napoli ed è seguito dal club da oltre un anno. Piace sia alla società che ad Antonio Conte, che ha dato il via libera all’operazione. Napoli e Girona sono praticamente d’accordo, mancano solo pochi dettagli, come riporta Matteo Moretto su Youtube.

Gutierrez vicino al Napoli le cifre della trattativa

L’operazione costerà 20 milioni di euro. Il Marsiglia era interessato, ma il Napoli ha accelerato la trattativa. Gli azzurri offrono un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione, con l’ultimo anno a 2,5 milioni. Restano da definire alcuni accordi con il nuovo agente di Gutiérrez, Manuel Garcia Quilon. Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022. In tre stagioni ha collezionato 99 presenze, 6 gol e diversi assist. Nell’ultima stagione ha giocato 29 partite in Liga e 6 in Champions, segnando anche una rete in Europa. Lo spagnolo, 24 anni, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, ma può giocare anche a centrocampo. È dotato di tecnica, dribbling, buon cross, corsa e resistenza. Un esterno completo che il Napoli segue da tempo.