Dragusin, l'agente: "Napoli? Una chance se mi dovessero chiamare, non si può dire no! Domani incontro il Genoa, ecco quanto vale" | ESCLUSIVA

Ultime news calciomercato Napoli - Florin Manea, agente del difensore del Genoa Radu Dragusin, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

"Domani torno in Italia per Bologna-Genoa. Radu ha un grande carattere, davvero spettacolare. Un giocatore così serio è umile non l'ho mai visto e per questo ho sempre saputo che sarebbe arrivato in alto. E' uno spettacolo lavorare con lui. E' alto veloce e potente e dopo l'allenamento resta sempre in campo per migliorare la sua tecnica.

Dopo la partita col Napoli dove ha affrontato Osimhen facendo una grande partita sono andato a casa sua per una birra, ma lui ha preferito bere acqua e andare subito a dormire lasciandomi da solo. Ha lavorato tanto sul piede sinistro perché giocava a sinistra e adesso può fare tutte le posizione in difesa. Se gioca sulla fascia sa anche spingere ma nonostante tutto può anche migliorare. Lui non è male con la palla e deve fare esperienza ma è normale che a 21 anni si cerchi di giocare semplice.

Difficile parlare durante le trattative. Domani parlerò con Genoa e vedrò se la società ha parlato con qualcuno, ma io di contratto e trasferimento non ho parlato con nessuno. So che c'è interesse per il calciatore ma ufficialmente nessuno mi ha parlato di un'offerta per Radu. Vedremo domani cosa mi dice il Genoa.