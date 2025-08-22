Conte: "Se abbiamo sofferto lo scorso anno, due anni fa eravamo morti: dobbiamo avere un ambiente compatto"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Sofferto lo scorso anno? Se abbiamo sofferto lo scorso anno, due anni fa eravamo morti. Lo scorso anno sono state fatte grandi cose, altrimenti alzo le mani e mi ritiro se pensate altro. Si vince e si perde tutti insieme. Non possiamo scindere le due cose: l'ambiente deve stare sempre con la squadra e il vero tifoso lo fa sempre. Lo scorso anno abbiamo dismotrato di poter reggere le pressioni perchè abbiamo vinto lo scudetto e fatto qualcosa di incredibile. Dobbiamo parlare poco, in tutte le sedi, e cercare di fare i fatti. Sono per l'essenza, testa bassa, pedaliamo, altrimenti facciamo come due anni fa dove nella zona imputati sono finiti solo calciatori, squadra e presidente. Dobbiamo avere un ambiente compatto: metteremo pressione positiva quando ce ne vorrà. Aiutiamo questi ragazzi che hanno mostrato senzo di appartenenza, che hanno vinto due scudetti in 3 anni. Bisogna baciarsi la figurina di questi ragazzi".