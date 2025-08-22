Conte: "Se abbiamo sofferto lo scorso anno, due anni fa eravamo morti: dobbiamo avere un ambiente compatto"

Le Interviste  
Conte: Se abbiamo sofferto lo scorso anno, due anni fa eravamo morti: dobbiamo avere un ambiente compatto

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Sofferto lo scorso anno? Se abbiamo sofferto lo scorso anno, due anni fa eravamo morti. Lo scorso anno sono state fatte grandi cose, altrimenti alzo le mani e mi ritiro se pensate altro. Si vince e si perde tutti insieme. Non possiamo scindere le due cose: l'ambiente deve stare sempre con la squadra e il vero tifoso lo fa sempre. Lo scorso anno abbiamo dismotrato di poter reggere le pressioni perchè abbiamo vinto lo scudetto e fatto qualcosa di incredibile. Dobbiamo parlare poco, in tutte le sedi, e cercare di fare i fatti. Sono per l'essenza, testa bassa, pedaliamo, altrimenti facciamo come due anni fa dove nella zona imputati sono finiti solo calciatori, squadra e presidente. Dobbiamo avere un ambiente compatto: metteremo pressione positiva quando ce ne vorrà. Aiutiamo questi ragazzi che hanno mostrato senzo di appartenenza, che hanno vinto due scudetti in 3 anni. Bisogna baciarsi la figurina di questi ragazzi".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top