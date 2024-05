Sky - Tre top club tentano Di Lorenzo che si sente svuotato a Napoli: le offerte

Calciomercato Napoli - Il futuro del capitano, Giovanni Di Lorenzo, potrebbe essere lontano dalla Campania: il calciatore potrebbe decidere di cambiare aria, ma non è ancora deciso in via definitiva.

Del futuro di Giovanni Di Lorenzo ne ha parlato a Radio Marte il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, nel corso di Marte Sport Live:

"Di Lorenzo vuole andare via? L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Manna in questi giorni ha avuto un po' di colloqui, registrando gli umori e i malumori dei singoli, e Di Lorenzo è tra quelli che, in questo momento, sul piano emotivo hanno risentito fortemente di una stagione complicata. Non mancano le tentazioni: Juventus, Inter e Atletico Madrid - ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - sono tutte soluzioni possibili, per un giocatore che, dopo un anno così complicato, si sente un po' svuotato. Il tempo, l'estate e le vacanze possono servire, come i progetti o l'Europeo e il nuovo allenatore. In questo momento, Di Lorenzo ha messo insieme tante vicende, qualcosa che ha ascoltato non gli è piaciuto e l'ha vissuto in maniera inquieta. La stagione, anche per lui, è stata pesante e al di sotto dei suoi standard, e lo sa benissimo, da ragazzo intelligente e serio quale è. Nel colloquio con il nuovo ds Manna, è emerso quello che è uno stato d'animo particolare. Siamo al 24 maggio, il campionato non è ancora finito ed il mercato ci ha abituati a raccontare tante situazioni che cambiano: oggi è così, dopodomani potrebbe essere diverso. Di certo non hanno assolutamente inciso le critiche arrivate dai social, non Ha inciso la pesantezza e la difficoltà della stagione anche ambientale, il percepire intorno a sé una situazione non semplice. Si tratta di una serie di percezioni, perché da capitano e elemento importante si ritrova a capire che dovesse arrivare un’offerta, se ne potrebbe parlare".