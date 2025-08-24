Il Mattino - Vlahovic sullo sfondo, può essere l'occasione di fine agosto per il Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli può cogliere al volo la grande occasione puntando su Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus è in uscita dal club bianconero e nei giorni finali di agosto e della sessione di mercato estiva può arrivare una vera svolta.
Arrivano aggiornamenti da Il Mattino riguardo quella che può essere l'occasione Vlahovic-Napoli:
Sullo sfondo, però, resta anche il nome di Vlahovic: mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato e Dusan resta un caso a Torino. Può essere una occasione di fine agosto.