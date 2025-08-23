Conte a Dazn: "Stiamo cercando di capire come inserire De Bruyne mantenendo i tre centrocampisti dello scorso anno, felice della partita e Lucca..."

Le parole di Antonio Conte a Dazn dopo Sassuolo-Napoli:

"A prescindere c'è sempre spazio per i miglioramenti, la partita oggi fin dall'inizio l'abbiamo affrontata col piglio giusto. Volevamo dare un'impronta e che c'era un proseguo dallo scorso anno, a parte De Bruyne era la formazione dello scorso anno. Da due settimane a questa parte stiamo cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti dello scorso anno con l'aggiunta di Kevin. Io dovrò fare di tutto per far esprimere tutti al meglio, dobbiamo velocizzare di più nella costruzione e a volte abbiamo interrotto delle situazioni che potevano diventare importanti. Ho visto lo spirito giusto e sono contento della partita che hanno fatto i ragazzi.

Sfruttiamo le caratteristiche dei calciatori, sappiamo che Scott è un giocatore d'assalto e arrivando da dietro può essere devastato. Ha anche il tiro da fuori, bravo Matteo che ha messo un gran pallone sul suo gol e Lucca che fa il movimento per liberare Scott. De Bruyne ha una voglia maggiore di giocare la palla.

E' un campionato molto diffiicle e interessate con 7-8 squadre che lotteranno per scudetto, Champions, Europa e Conference League. Sono tutte squadre attrezzate, noi stiamo provando a completare la struttura che ci manca a livello numerico.

Abbiamo tanti giocatori nuovi che dobbiamo saper inserire con il giusto tempo".