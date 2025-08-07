Lukaku: "Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è..."

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

A 32 anni e con lo status di top player, si può ancora migliorare?

«Certo, abbiamo gli strumenti per fare sempre di più. A casa mia ho una palestra. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è Benzema, che dopo i 32 ha vinto il Pallone d’oro. Bisogna guardare avanti con la mentalità giusta. Lo dice anche LeBron James».