Gutierrez-Napoli, partito lo scambio dei documenti! Gazzetta: firma a breve, tutte le cifre

Calcio Mercato  
Miguel GutierrezMiguel Gutierrez

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez sarà il settimo acquisto degli azzurri: partito lo scambio dei documenti con il Girona per l'esterno sinistro

Calciomercato Napoli - Ormai ci siamo per l'arrivo di Miguel Gutierrez al Napoli. Il laterale mancino del Girona è ad un passo dagli azzurri: la trattativa tra i due club è ormai entrata nella fase finale, quella della stesura e rilettura dei contratti che precede la firma.

Gutierrez Napoli aggiornamenti 

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime novità in vista dell'arrivo di Miguel Gutierrez al Napoli:

"Serve l’ultimo sì, quello del presidente Aurelio De Laurentiis, per la chiusura dell’affare, ma il grosso del lavoro è stato fatto. Girona e Napoli hanno trovato l’accordo sulla base di 18 milioni più due di bonus, mentre da giorni Manna e l’agente di Gutierrez avevano trovato la quadra anche per l’ingaggio quinquennale, a fronte di un compenso da 2,3 milioni netti a stagione.

Da ieri mattina, infatti, gli studi legali sono alle prese con la stesura dei contratti, per provare poi a mettere tutte le firme a posto – tra i club – magari proprio oggi o a più domani mattina, prima del match".

Miguel Gutierrez
