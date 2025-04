Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Lang e Paixao: ecco il pensiero di Conte"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine:

"Ora verrebbe da chiedersi se il mercato a cui sta lavorando Manna è in linea con le aspettative e le indicazioni di Conte. Mi limito a dire che i vari Noa Lang, Paixao, e altri giovani di cui si parla, non sono una priorità dei piani di Conte, che vuole calciatori pronti, fatti, finiti e in grado di fare la differenza subito. Diciamola con stile così per evidenziare che si tratta di due visioni diverse. Ma c'è di più: dopo la debacle di Verona, c'è voluto l'intervento di De Laurentiis per dare una svolta al mercato del Napoli e dice la verità De Laurentiis quando preannuncia che lui ha la volontà di fare un Napoli forte per la prossima stagione".