"Lotta scudetto falsata", i tifosi dell'Inter protestano: c'entra Napoli-Torino

Decine di messaggi via social di protesta, dopo il rinvio a mercoledì 23 aprile delle gare di Serie A che si sarebbero dovute giocre oggi. Alle ore 18, infatti, mercoledì, Torino-Udinese verrà recuperata. I granata poi domenica sera, 27 aprile, saranno al Maradona per Napoli-Torino. Ecco alcuni tweet dei tifosi nerazzurri via X:

@spondanews - Le gare rinviate si giocheranno mercoledì alle 18:30. Il Torino andrà a Napoli con 4 giorni di riposo in meno rispetto ai partenopei. @raffaelecaru - Torino-Udinese da lunedì a mercoledì, Napoli-Torino domenica. Abbastanza falsato così. @marknerazzurro - Quindi il Napoli che giocherà contro il Torino domenica 27, riposerà 8gg, i granata 4, la Roma 7 e l’Inter solo 3. Campionato più irregolare di questo a 5 giornate dalla fine non c’è! @DucaAndrea85 - Figurati il Torino era l'unica che speravo potesse togliergli punti, invece giocherà 3 giorni prima di andare a Napoli. @Lauti_1908 - Calendario facile....il torino che li tocca giocare mercoledì poi 3 gg dopo con il Napoli.... hanno già deciso che lo deve vincere il Napoli...