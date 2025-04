Discorso di Conte nello spogliatoio: ha riunito tutta la squadra per dirglielo!

Domenica si gioca Napoli-Torino e adesso gli azzurri sono chiamati a vincerle tutte per sperare nel sogno scudetto! Oggi il quotidiano Il Mattino svela il discorso pronunciato da Antonio Conte nello spogliatoio del Napoli a Castel Volturno, quando ieri pomeriggio la squadra si è ritrovata per la seduta di allenamento pomeridiana.

Discorso di Conte alla squadra

Conte infatti ha fatto "un discorso preciso alla squadra", si legge sul Mattino, con l'obiettivo di preparare mentalmente i calciatori ad affrontare la prossima partita. L'allenatore ha chiesto ai suoi giocatori "di isolarsi da tutto e tutti e concentrarsi sul finale di stagione dopo i sacrifici fatti dal gruppo per tutto il campionato". Una chiacchierata che - scrive Il Mattino - è suonata "come una vera e propria carica".

Il tecnico del Napoli sa bene che la squadra deve evitare ogni tipo di distrazione se vuole provare a vincerle tutte. E sa anche che la vittoria di Monza è arrivata con grande sofferenza. Motivo per cui ieri pomeriggio, subito dopo il discorso alla squadra, ha fatto vedere ai suoi giocatori le immagini di Monza-Napoli per analizzare tutti gli errori in sala-video.