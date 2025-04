Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Alessandro Buongiorno:

"Intanto, lo staff medico partenopeo continua a monitorare le condizioni di Buongiorno - out da 3 partite per una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra - che potrebbe essere convocato per la gara di domenica contro la sua ex squadra, anche se Conte ed il suo staff non vogliono forzare il rientro previsto per il match di Lecce".