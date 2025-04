Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci saranno due novità dal primo minuto contro il Torino. La prima sarà a centrocampo dove stavolta Anguissa parte favorito su Gilmour: lo scozzese aveva giocato titolare sabato a Monza. In attacco non ci sarà Spinazzola bensì Raspadori. Cambierà anche il modulo che passerà dal 4-3-3 al 4-4-2.