Napoli-Torino, Conte sceglie il 4-2-3-1 con Raspadori! Sperando che Okafor sia in condizione...

Il Napoli prepara la sfida contro il Torino in programma per domenica sera al Maradona e l'allenatore Antonio Conte è a caccia di soluzioni per sostituire l'infortunato Neres. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, non è detto che l'allenatore pensi di rivoluzionare per l'ennesima volta l'assetto tattico della squadra.

Più probabile invece che Conte si affidi alla duttilità di Giacomo Raspadori, che è apparso in forma nello spezzone giocato a Monza, e potrebbe rientrare nel 4-2-3-1 "che in questo momento è il modulo in pole position per la sfida col Torino".

L'alternativa è Noah Okafor, sperando di trovarlo finalmente in condizioni fisiche soddisfacenti. Conte ha ancora tre giorni per lavorarci su e pensare a una soluzione.