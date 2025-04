Inter-Roma, De Laurentiis ha minacciato ritorsioni legali! Marotta voleva giocare il 21 maggio, ok dopo 8 ore di trattativa

Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15:00. Alla fine anche la squadra di Marotta si è dovuta adeguare al Dpcm che ha rinviato tutte le partite in programma per sabato a causa dei funerali del Papa. Oggi il quotidiano La Repubblica rivela le tortuose trattative che hanno preceduto la decisione finale.

Alla fine di una giornata tumultuosa e quasi 8 ore di discussioni è arrivata la decisione. Semplicemente, l’Inter dopo una giornata di barricate, ha dato il via libera a giocare di domenica: quando ha capito cioè di essere l’unico ostacolo al rinvio della partita, la società ha deciso di sostenere la linea del governo – il presidente Marotta e il ministro Giorgetti sono vecchi amici – che invitava allo slittamento di tutte le partite.

La Repubblica racconta di ore ed ore fatte di colloqui e pressioni tra club e politica. Perché la squadra di Marotta non voleva rinunciare al giorno di riposo in più in vista della semifinale di Champions League e sperava di poter rinviare la partita.

La società tifava per rinviare l’incontro con la Roma a data futura: l’unica data libera era il 21 maggio, tra penultima e ultima giornata di campionato.

Dunque l'Inter aveva individuato una data in cui recuperare Inter-Roma, quella del 21 maggio, ma Repubblica svela la reazione del Napoli di De Laurentiis:

Ma a questa soluzione erano contrarissime Roma e Napoli, il club di De Laurentiis minacciava persino azioni legali: i nerazzurri infatti devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni. Se Inter-Roma fosse stata rinviata le squalifiche sarebbero state scontate contro il Verona: per il Napoli la possibilità che i suoi rivali per lo scudetto potessero ammortizzare due assenze pesanti contro un’avversaria più abbordabile.

Alla fine l'Inter ha accettato di adeguarsi alle disposizioni governative, anche al termine di un colloquio tra Simone Inzaghi e la squadra, nel quale si è deciso di rispettare il rinvio della partita a domenica.