Figo: "L'Inter può fare il triplete? Ha ostacoli grandissimi davanti: voglio dire una cosa sul Napoli"

Luis Figo ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Inter? Sì, può vincere il triplete ed è una cosa che mi rende felice per ciò che ho vissuto in nerazzurro e per il club. Tifo sempre Inter, porto con me grandi ricordi dei miei anni a Milano, abbiamo ottenuto grandi vittorie. Poi è ovvio che per vincere Champions, Serie A e Coppa Italia devi superare grandissimi ostacoli come il Barça, il Napoli che da agosto pensa solo al campionato e il Milan in coppa”.