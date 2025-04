Napoli-Torino: non solo Spinazzola, il piano B di Conte per l'attacco titolare

Napoli - L'assenza di David Neres ha portato Antonio Conte a rivedere alcune situazioni tecnico tattiche. Contro il Monza ha giocato Leonardo Spinazzola nel tridente offensivo composto da Lukaku e Politano. L'allenatore sta però valutando seriamente anche un'altra soluzione in vista della gara di domenica allo stadio Maradona contro il Torino.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le due soluzioni che Antonio Conte starebbe valutando per Napoli-Torino:

"Le soluzioni sono due. La prima è quella proposta a Monza ma anche in passato, ovvero Spinazzola ala offensiva, esterno alto nel tridente, con Olivera alle sue spalle. Un ruolo ricoperto spesso nel corso di questa stagione con il compito di affondare per il cross giocando con le sovrapposizioni del collega di fascia. L’altra idea, anche questa ormai consolidata, è l’impiego di Raspadori, decisivo a Monza con l’assist per McTominay. Con Jack alle spalle di Lukaku, il Napoli tornerebbe al 4-2-4 (4-4-2) di Venezia con McTominay che partiva da sinistra".