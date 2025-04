Gazzetta - Inzaghi nervoso da tre giorni: la rimessa laterale di Bologna non gli va ancora giù

Ultime notizie - La sconfitta contro il Bologna in pieno recupero rischia di lasciare il segno in casa Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come hanno reagito Inzaghi e squadra:

“Con una rabbia in corpo che la metà basterebbe per spaccare il mondo. Simone Inzaghi ha vissuto gli ultimi tre giorni mescolando nervosismo- alto, altissimo - alla doverosa lucidità per preparare questo derby che vale una finale, mica solo un modo di dire. E questo ha ricordato alla squadra: guai a disperdere energie mentali, troppo preziose in questa fase della stagione. La rimessa laterale di Bologna è ancora lì e non gli va giù, né al tecnico né ai suoi giocatori”.