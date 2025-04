Conferme sull'edizione odierna del Corriere della Sera: il Napoli perde David Neres per un mese.

L’attaccante ha riportato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Non si può ancora parlare di stagione finita, il giocatore potrebbe anche rientrare in extremis, ma di certo Antonio Conte dovrà fare a meno di lui per le prossime tre partite.

Il brasiliano ha già iniziato le terapie: la sua sarà una corsa contro il tempo per dare una mano nella volata per lo scudetto.