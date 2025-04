Repubblica aggrava: Neres salta anche il Parma! Ecco quando tornerà davvero in campo

L'infortunio di David Neres costringerà l'allenatore Antonio Conte a fare a meno del brasiliano per almeno quattro partite. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, infatti, la “lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra” che ha colpito David Neres lo obbligherà a saltare Torino, Lecce, Genoa e Parma.

Tempi di recupero dilungati dunque: la partita cerchiata in rosso per un suo possibile rientro in campo è l'ultima, quella tra Napoli e Cagliari in programma per il 25 maggio. Più l'eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter, per il quale Neres dovrebbe aver recuperato.