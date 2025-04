Napoli si fa sentire: 200 tifosi ieri a Castel Volturno per caricare la squadra!

C'è grande entusiasmo in casa Napoli per il rush finale di campionato! Con gli azzurri tornati a pari punti con l'Inter, ora anche la tifoseria inizia a credere seriamente al sogno scudetto. Ne è una prova il fatto che ieri centinaia di tifosi napoletani sono accorsi a Castel Volturno per salutare i calciatori all'esterno dello SSC Napoli Training Center.

Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, erano circa 200 i tifosi del Napoli ieri a Castel Volturno per suonare la carica a Conte e ai giocatori.