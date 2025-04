Addio al 4-3-3, Conte cambia di nuovo modulo: ora giocherà Raspadori titolare!

Il Napoli si affida a Giacomo Raspadori! Con l'infortunio di David Neres toccherà di nuovo a Jack assumersi la responsabilità di rimpiazzare gli attaccanti infortunati ed offrire nuovi stimoli alla manovra offensiva del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola rende note le intenzioni di Antonio Conte, che sta pensando di abbandonare di nuovo il 4-3-3 per tornare al 3-5-2 più idoneo alle qualità di Raspadori.

Anche perché Giacomo Raspadori è in un ottimo stato di forma e Conte può approfittarne. Scrive il CdM:

Raspadori comunque è in forma e contro la squadra di Nesta è entrato in campo con la voglia di spaccare il mondo, risultando decisivo per il cross vincente per McTominay che ha risolto la gara. Ecco perché il modulo 4-3-3 potrebbe anche non essere più una certezza per Conte che di volta in volta può scegliere chi ha una buona condizione. Del resto lo ha ribadito più volte il tecnico salentino: gioca chi sta meglio.