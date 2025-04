Ultim'ora: Buongiorno non ha recuperato l'infortunio! Brutte notizie per Napoli-Torino

Ultime notizie Napoli, brutte notizie da Castel Volturno: non ha ancora recuperato dall'infortunio Alessandro Buongiorno, colpito alune settimane fa da una tendinopatia che lo ha già costretto a saltare le ultime partite di campionato.

Infortunio Buongiorno

Adesso, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, c'è preoccupazione anche per la prossima partita contro il Torino allo stadio Maradona. Buongiorno infatti è ancora alle prese con il problema al tendine e "non è ancora certo di essere disponibile per il posticipo di domenica al Maradona contro il Torino".

Con Juan Jesus pure lui infortunato, dovrebbe toccare di nuovo a Rafa Marin il ruolo da titolare in difesa contro il Torino. La speranza. che Buongiorno possa essere recuperato il prima possibile e Repubblica assicura che il difensore "farà di tutto per rimettersi al più presto a disposizione del suo allenatore".