Calciomercato Napoli, Tuttosport - Occhio agli azzurri per Orsolini: è seguito con grande interesse

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, il Napoli starebbe seguendo con grande interesse Riccardo Orsolini del Bologna:

"Occhio anche al Napoli che lo segue con interesse. In fondo proprio il gol all’Inter ha riaperto la corsa allo Scudetto ed è stato il migliore degli assist possibili da parti di Orsolini verso la società di De Laurentiis. Altro che plusvalenza fittizia come era stato rubricato da Chinè qualche anno fa, quando la Juve nel 2019 l’aveva ceduto al Bologna per 15 milioni. Ma questa è un’altra storia…"