Recupero lampo di Buongiorno? Cosa trapela per Napoli-Torino

Ultimissime calcio Napoli - Il recupero a pieno regime di Alessandro Buongiorno è ancora tutto da valutare. Lo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che dà degli importanti aggiornamenti sulle condizioni dell'ex difensore del Torino fermo ai box praticamente da tre gare consecutive ormai.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il rientro in campo di Alessandro Buongiorno:

"Ancora da valutare il recupero di Buongiorno: il difensore, grande ex di giornata, ha già saltato le trasferte a Bologna e Monza e la sfida contro l’Empoli per una tendinopatia all’adduttore lungo della gamba destra e rischia di disertare anche l’incrocio con la squadra della sua città (in cui è cresciuto e di cui è stato capitano). Se non tornerà, e con Juan Jesus già fuori fino a fine stagione, toccherà ancora a Rafa Marin".