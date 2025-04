"Si è accasciato toccandosi il polpaccio". La dinamica dell'infortunio di Neres e la reazione di Conte venerdì

Ultimissime notizie calcio Napoli - L'infortunio di David Neres è stato un fulmine a ciel sereno per Antonio Conte. Si tratta di uno stop non di poco conto considerando che i tempi di recupero sono stati stimati intorno alle tre settimane. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta nel dettaglio alcune cose sullo stop forzato del calciatore brasiliano.

Ecco cosa si legge sull'infortunio di David Neres sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Immaginatevi allora cosa avrà provato Antonio Conte venerdì, nell’allenamento di rifinitura. Quando sul finire della sessione ha visto il brasiliano fermarsi, accasciarsi, e toccarsi il polpaccio. Una scena vista e rivista - purtroppo per il Napoli- in questo tormentato campionato in cui il soleo è diventato il nemico di un popolo. Conte sa esaltarsi come pochi quando c’è da andare oltre ogni avversità, ribaltare il pronostico, lottare e sudare. Però a tutto c’è un limite e questa ennesima tegola lo ha colpito fortemente”.