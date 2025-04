La moviola di Bologna-Inter 1-0: irregolare il fallo laterale che ha portato al gol

La moviola di Bologna-Inter 1-0 con l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari ieri sera a Pressing, sulle reti Mediaset. I nerazzurri protestano per presunti errori arbitrali da parte di Colombo, in particolare per la rimessa laterale concessa al Bologna in occasione del gol.

Cesari ha spiegato il regolamento: "La regola 15 dice che in una rimessa laterale il pallone che esce si deve rimettere in gioco nel punto in cui lascia le linee perimetrali. Se non lo fai, la rimessa va all'altra squadra. In quell'occasione Lucumì raccoglie il pallone nel punto in cui era uscito, poi però lancia la palla a Miranda che si trova ad oltre 10 metri di distanza. Il regolamento non lo consente. Il quarto uomo era vicino, doveva accorgersene.

Poco dopo succede di nuovo: Miranda raccoglie il pallone e si sposta di ben 7 metri per la rimessa laterale. Non si tratta di pignoleria, è il regolamento: anche in Monza-Napoli l'arbitro La Penna ha fermato un calciatore del Monza che era avanzato troppo in occasione di un fallo laterale".