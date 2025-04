Calciomercato Napoli, Cammaroto: "De Laurentiis si presenterà da Conte con una cifra senza eguali. Deciso il numero dei riconfermati"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sul possibile scenario di mercato in casa Napoli:

"Avevamo già detto che di questo Napoli, con o senza scudetto, rimarranno non più di 12-13 calciatori al massimo. Conte ha già posto l'esigenza di un mercato che dovrà passare da una decina di innesti, di cui 4-5 operazioni importanti e altrettante di ottimo livello, definiamoli acquisti medio-alti, per alzare la qualità dell'organico. Conte e De Laurentiis si vedranno a fine stagione e il presidente del Napoli potrà presentarsi all'appuntamento con una disponibilità che avrà il Napoli in estate che non ha eguali in Serie A.

Per intendersi parliamo, nei fatti e non nei teoremi di Pitagora, di 75 milioni già incassati per Kvara, i 75 che dovrebbero arrivare dalla cessione di Osimhen, 80 milioni della qualificazione Champions, 78 milioni che verranno garantiti dai diritti tv, oltre ai 55 milioni dei riscatti di elementi fuori dai piani del club (Lindstrom, Cajuste, Natan, Zerbin e Caprile) e altrettanti potrebbero arrivarne dai possibili partenti di questo Napoli (Ngonge, Simeone, Raspadori, Rafa Marin). Morale della favola circa 400 milioni. Una parte andrà a copertura del fondo di riserva in bilancio, una parte servirà per il centro sportivo ma una larga parte potrà essere impiegata per il mercato, una cifra tra i 150 e i 200 milioni".